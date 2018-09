Österreicher führen das Bahn-Ranking in der EU an

Klimaziele nur mittels Schienenverkehr erreichbar

Anlässlich des europaweiten autofreien Tags am Samstag konstatiert der VCÖ, dass die EU ihre Klimaziele nur erreichen könne, wenn mehr Autofahrten auf die Bahn verlagert werden. In der EU würden neun Mal so viele Kilometer mit dem Auto gefahren werden wie mit Bahn, Straßenbahn und U-Bahn. In Österreich seien es vier Mal so viele. Wer 1000 Kilometer mit dem Auto fährt, verursache laut Umweltbundesamt 15 Mal so hohe CO2-Emissionen wie mit der Bahn.