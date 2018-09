Mann (60) geriet beim Paragleiten in Turbulenzen

Gegen 17.30 Uhr kam der Einheimische laut Polizeibericht aus bisher ungeklärter Ursache in Turbulenzen. „Das Fluggerät sank schnell ab. Der 60-Jährige prallte in Folge mit den Beinen vorraus auf einem stark abschüssigen Hang auf“, schildert die Polizei. Der Mann rutschte noch einige Meter weiter und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.