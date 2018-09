Peugeot e-Legend: Die coolste Studie des Jahres?

Willkommen dürften sich die Insassen im Innenraum tatsächlich fühlen, denn dieser empfängt mit einem stilvollen und wohnlichen Flair. Auffällig sind die ganz nach 70er-Jahre-Art mit türkisfarbenem Plüsch bezogenen Sitze in Kombination mit dunklen Holzapplikationen. Deutlich zukunftsweisender ist das 49-Zoll-Riesendisplay im Armaturenbrett. Darüber hinaus befinden sich in den Türen 29-Zoll-Displays und 12-Zoll-Bildschirme in den Sonnenblenden.