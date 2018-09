Vereinsheim im Visier eines Sprayers in Höfen

Am Montagabend zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Höfen die Hausfassaden und ein Fenster eines Vereinsheims sowie zwei Fahrzeuge durch Anbringen von Graffities. „Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe“, heißt es von Seiten der Polizei.