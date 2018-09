Audi e-tron kann manches besser als Mercedes EQC

Bei der Ladegeschwindigkeit liegt der Bayer vorn: Er kann mit bis zu 150 kW „betankt“ werden, der EQC nimmt maximal 110 kW. Beides ist relativ wenig, da das gemeinsam gegründete Joint Venture Ionity in Europa ein Netz aus Ladesäulen installieren will, das 350 kW zu leisten imstande ist. Und doch ist es relativ viel, weil es noch kaum superschnelle Ladestationen gibt. Häufiger sind CCS-Schnellladesäulen, die zwei bis drei Stunden zum Volltanken benötigen. Laut Audi werden die meisten Kunden den e-Tron allerdings eh in der heimischen Garage an die Wallbox anschließen, wo der Ladevorgang rund achteinhalb Stunden dauert. Wer nur einen einfache Schuko-Steckdose nutzen will, sollte das Auto knapp zwei Tage nicht nutzen wollen.