49 Soldaten helfen im geplagten Gasen

Schwere Unwetter haben das steirische Gasen, wie berichtet, am Freitag erneut heimgesucht. Der Gasenbach verwandelte sich in ein Ungetüm und riss Teile der L 104 einfach weg. So auch eine Brücke, die zum Hof einer 85-jährigen Frau führt. Eine Behelfsbrücke, erbaut von Heerespionieren, soll die wichtige Zufahrt gewährleisten.