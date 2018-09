Brücke brach unter Gewicht eines Lkw zusammen

Umweltschaden noch nicht abschätzbar

Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Nassereith errichtete umgehend eine Ölsperre am Beginn des Tegestales. Die Feuerwehren Tarrenz und Imst errichteten zudem weitere Sperren im Bereich der Pigerbachbrücke in Tarrenz. Am Fahrzeug und an der Brücke entstand erheblicher Sachschaden. „Inwieweit es zu einer mittelfristigen bzw. nachhaltigen Umweltbeeinträchtigung gekommen ist, kann derzeit noch nicht angeführt werden“, schildert die Polizei.