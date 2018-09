Wie möchten Sie bestattet werden?

Aber welche Alternativen gibt es? Die richtigere Frage wäre: Welche gibt es nicht? Sobald eine Feuerbestattung in Betracht gezogen wird - die durchgeführten Kremationen im Krematorium Wien belaufen sich immerhin auf rund 6500 Stück im Jahr, eröffnet sich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Sehr beliebt sind hierbei Baumbestattungen in einem der schönen Naturfriedhöfe an den Ausläufern Wiens, ebenso wie See- und Urnenbestattungen. Letzteres ist auch im hauseigenen Garten möglich, dies aber nur mit der entsprechenden Genehmigung.