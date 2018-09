Salvini in Brüssel verteufelt, in Italien geliebt

Dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Salvini und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban als seine „Hauptgegner“ in Europa bezeichnet, weil diese „Hass und Nationalismus“ verbreiteten, könnte den 45-jährigen in der italienischen Gunst noch mehr stärken. Ähnliche Muster kann man in Ungarn wahrnehmen, wenn Orban sich gegen Brüssel stellt und nicht nur seine Regierung, sondern gleich das ganze Volk als Opfer des „Brüsseler Migrationsplans“ sieht.