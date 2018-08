Macron: „Orban und Salvini sind meine Hauptgegner“

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron reagiert auf die Aussagen des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban, der ihn am Montag bei einem Treffen mit dem italienischen Innenminister Matteo Salvini in Mailand als ihren Hauptgegner in Sachen Einwanderungspolitik bezeichnet hatte. „Sie haben recht, ich bin ihr Hauptgegner“, so Macron am Mittwoch bei einem Besuch in Dänemark vor Journalisten.