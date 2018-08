Diciotti: Jetzt ermittelt Justiz gegen Salvini

Tuberkulose, Lugenentzündung: Lage wurde immer ernster

Als die hygienischen Zustände am Samstag allerdings immer schlechter wurden und erste Fälle von Tuberkulose und Lugenentzündung auftraten, ordnete die Gesundheitsbehörde den sofortigen Ausstieg von 13 Migranten an Bord an. Die 137 übrigen Migranten verließen die Diciotti schließlich in den frühen Morgenstunden am Sonntag. Sie wurden in ein Aufnahmezentrum in der sizilianischen Stadt Messina gebracht. Das Nicht-EU-Mitglied Albanien hat angeboten, 20 Migranten zu übernehmen. Irland ist bereit, 20 bis 25 der Migranten aufzunehmen. Der Rest soll auf Diözesen verteilt werden. „Die Kirche hat ihr Herz und ihren Geldbeutel geöffnet“, sagte Salvini. Auf den Steuerzahler kämen „null Kosten“ zu.