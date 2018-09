Orban poltert: „EU-Bericht verletzt unsere Ehre!“

Strache lädt Orban zur Zusammenarbeit ein

Andere Töne schlägt dagegen der Regierungspartner FPÖ an. Vizekanzler Heinz-Christian Strache bezeichnete ein mögliches Strafverfahren als „völlig unverständlich“. „Ich lade den ungarischen Ministerpräsidenten und seine Fidesz-Partei gerne zu einer zukünftigen Zusammenarbeit in eine gemeinsame EU-Fraktion ein!“, schrieb Strache am Montagabend auf Facebook. Die FPÖ ist Mitglied der Rechtsaußenfraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (EFN), der auch Marine Le Pens rechtspopulistischer Rassemblement National und Matteo Salvinis Lega angehören.