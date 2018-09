Zu schnell und betrunken: Frau baute Unfall

Die Frau war laut Polizei vermutlich zu schnell unterwegs und geriet deshalb im Bereich der Autobahnabfahrt Pettnau in der Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,24 Promille.Der Pkw kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 23-Jährige konnte sich noch selbstständig aus ihrem Auto befreien und wurde mit leichten Verletzungen von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Ihr wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.