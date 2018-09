Auf diese Neuerungen freuen sich Skifans

„Der Trend zur höheren Qualität ist ungebrochen. Das gilt besonders für die Beschneiung, schon fast jeder Dorflift will das bieten“, verweist Josef Ölhafen (WK-Spartengeschäftsführer Transport und Verkehr) auf die weiter große Investitionsfreudigkeit. Die Latte aus dem Vorjahr liegt bei 293,6 Millionen Euro, davon flossen 90,6 Millionen Euro in verbesserte Anlagen und 65,5 Millionen in Beschneiung. Der große Rest von 137,4 Millionen Euro in Pisten, Parkplätze, Gastronomie, Kassensysteme usw. In ähnlichen Dimensionen wird auch heuer gebaut, hier die neuen Lifte (sie ersetzen alte Anlagen).