Wegen Wut auf „Herrgott“ Heiligenfigur zerstört

Geklärt werden konnte nun jener Vandalenakt, der in der Nacht auf Dienstag in Brixen im Thale (Bezirk Kufstein) passierte. Dabei wurde eine teure, rund 100 Kilogramm schwere Heiligenfigur aus der Verankerung gerissen und zerstört. Ausgeforscht wurde eine 20-jährige Einheimische als Täterin. Als Motiv gab sie Wut auf den „Herrgott“ an.