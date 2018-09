„Lenker nehmen auf uns einfach keine Rücksicht“

9000 Raser in elf Wochen - dieses amtliche Ergebnis (siehe Bericht hier) bestärkt die in Semriach-Augraben entlang der Landesstraße wohnhaften Anrainer in ihrer Forderung nach zwei Radarkästen. Sie alle leben in Angst vor Autofahrern, die keine Rücksicht kennen. Nun befasst sich der Gemeinderat mit der Entschärfung der „Rennstrecke“.