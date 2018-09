Sophie Hunger: „Musik ist ein Zufluchtsort“

Derzeit lebst du alternierend in Berlin und Paris, eigentlich aber überall und nirgends. Du bist eine echte Kosmopolitin. Inwiefern finden die Einflüsse all dieser vielen Städte in deiner Musik Platz?

Ich nehme schon alles auf, was da so ist, aber ich kann das nicht so ganz genau zuordnen. In Berlin war es klar, weil die elektronische Musikszene dort so dominant ist. Man muss dafür nicht extra in einen Club gehen, sondern es springt einem tagtäglich ins Gesicht. Ich hätte mich wirklich stark isolieren müssen, um dem nicht ausgesetzt zu sein. Ich wollte auch kein dummer Tourist, sondern Teil der Stadt sein.