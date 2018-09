Das Salzburger Rockhouse feiert 25. Geburtstag

Buntes Programm

Das Jubiläum feiert das Rockhouse am 12. und 13. Oktober mit einer zweitägigen Geburtstagsfeier. Am ersten Tag stehen mit Kreisky, Magic Delphin, The Crispies oder Coperniquo heimische Künstler im Vordergrund. Internationale Prominenz gastiere am Samstag mit Anti-Flag, Silverstein, Cancer Bats und den Worriers, kündigte Programmchef Wolf Arrer an. Und auch sonst hält der Herbst einige Höhepunkte bereit. So werden die Tiger Lillies am 13. Dezember im Rockhouse gastieren. Österreich ist mit der aufstrebenden Rapperin Mavi Phoenix (20. November) oder der Band Granada (12. Dezember) vertreten. Die Sparte Pop decken Auftritte von Mike Singer (25. Oktober) und Bosse (30. November) ab. The Rasmus aus Finnland (6. Oktober) und die deutschen Indie-Rock-Aufsteiger Leoniden (15. November) treten ebenfalls im Herbst in Salzburg auf.