Bub „kapert“ Bus und kracht gegen Verkehrstafel

Dieser Lausbubenstreich ging zum Glück glimpflich aus: Ein Neunjähriger „kaperte“ am Dienstag am Bahnhof in Wiener Neustadt einen Linienbus und rollte damit rund 20 Meter weit, bis er gegen ein Verkehrszeichen prallte. Dieses fiel auf einen anderen Bus, wodurch Sachschaden entstand. Zum Glück wurde niemand verletzt.