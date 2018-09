„Verfallen“: Keine neuen Besitzer für Rottweiler

Unverändert kritisch ist der Gesundheitszustand jenes kleinen Buben, der am Montagvormittag im Wiener Bezirk Donaustadt von einem Rottweiler attackiert worden war. Das 17 Monate alte Kleinkind befand sich am Mittwoch weiter in Lebensgefahr. Eine Einvernahme der Besitzerin des Hundes ist nach wie vor ausständig, sie hatte bei dem Angriff 1,4 Promille Alkohol im Blut. Was das Schicksal des Rottweilers betrifft, herrscht weiterhin Ungewissheit. Nach Ablauf einer Einspruchsfrist geht der Hund in den Besitz der Stadt Wien über, danach würden „weitere Schritte“ gesetzt werden, hieß es.