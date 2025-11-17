Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weitere Zeugen gesucht

Missbrauch durch Lokführer: Schon 13 Opfer bekannt

Wien
17.11.2025 19:10
Im mutmaßlichen Missbrauchsfall rund um einen früheren ÖBB-Lokführer in Wien haben sich ...
Im mutmaßlichen Missbrauchsfall rund um einen früheren ÖBB-Lokführer in Wien haben sich mittlerweile insgesamt 13 mögliche Opfer bei der Polizei gemeldet.(Bild: Imre Antal)

Im mutmaßlichen Missbrauchsfall rund um einen Ex-ÖBB-Lokführer haben sich insgesamt schon 13 Opfer bei der Exekutive gemeldet. Der 56-Jährige soll sich zwischen 2003 und 2021 an teils unmündigen Burschen vergangen haben. Die Polizei richtete zuletzt einen Aufruf an mögliche Opfer und Zeugen.

0 Kommentare

Die teils noch unmündigen Burschen begeisterten sich für das Thema Eisenbahn und hatten aus diesem Grund das für das Thema spezialisierte Museum in Strasshof in Niederösterreich besucht. Dort begann der Albtraum für mittlerweile 13 bekannte Opfer, die sich im Zuge des mutmaßlichen Missbrauchs des Ex-Lokführers an die Exekutive gewandt hatten.

Mutmaßlicher Missbrauch über 18 Jahre
Über einen Zeitraum von 18 Jahren soll sich ein 56-jähriger Ex-ÖBB-Mitarbeiter, der zudem lange im Eisenbahnmuseum Strasshof an der Nordbahn tätig war, an Kindern und Jugendlichen in- und außerhalb des Museums vergangen haben.

Erst als sich ein mittlerweile erwachsener Betroffener dazu durchringen konnte, wandte er sich an die Polizei und erstattete im Frühjahr Anzeige. Er schilderte dabei die mutmaßlichen Übergriffe im Detail. Die Staatsanwaltschaft Wien nahm daraufhin Ermittlungen auf, der tatverdächtige Triebfahrzeugführer wurde von der ÖBB suspendiert.

Zu den meisten Übergriffen soll es im Eisenbahnmuseum in Strasshof (im Bild oben) gekommen sein.
Zu den meisten Übergriffen soll es im Eisenbahnmuseum in Strasshof (im Bild oben) gekommen sein.(Bild: Imre Antal)

Die Vorgehensweise des Verdächtigen war besonders perfide: Der ÖBB-Beamte soll seine Opfer über soziale Medien angesprochen und dabei deren Interesse an Eisenbahnen gezielt genutzt haben. Laut Ermittlungen soll er seine Opfer sogar ans Steuer gelassen haben. Neben den mutmaßlichen sexuellen Übergriffen prüfen die Behörden deshalb auch den Verdacht der Gemeingefährdung.

Bisher 13 Opfer bekannt
Bei der Polizei entstand offenbar der Verdacht, dass nicht nur eine Person von den Übergriffen betroffen gewesen sein könnte – dieser Verdacht bestätigte sich. Bisher haben sich 13 mutmaßliche Betroffene bei der Exekutive gemeldet. Die Einvernahmen der möglichen Opfer dürften nach neuesten Informationen noch ausstehen. Nach einem Aufruf am Wochenende nimmt die Wiener Polizei weiterhin Hinweise unter der Telefonnummer 01/31310-33800 entgegen.

Lesen Sie auch:
Das Landeskriminalamt Wien ermittelt gegen einen 57-jährigen Ex-Lokführer im Zusammenhang mit ...
„Kein Grund zur Scham“
Sex-Übergriffe durch Lokführer: Suche nach Opfern
16.11.2025
Ermittlungen in Museum
Wiener Lokführer: Übergriffe auch in Strasshof?
13.10.2025
Schock-Fall bei ÖBB
Kinder in Zug gelockt und sexuell missbraucht
10.10.2025

Derzeit keine Gewalthinweise
Derzeit gibt es keine Hinweise, dass es aufgrund von Gewaltausübung oder mittels Drohungen zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Aufgrund dessen stehen laut Staatsanwaltschaft Wien sexuelle Belästigungen, Fälle von Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung und der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses im Raum.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Missbrauch
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 10°
Symbol starker Regen
Wien 11. Simmering
8° / 9°
Symbol starker Regen
Wien 14. Penzing
7° / 10°
Symbol starker Regen
Wien 19. Döbling
7° / 10°
Symbol starker Regen
Wien 21. Floridsdorf
7° / 10°
Symbol starker Regen

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
186.578 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
181.790 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
175.519 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
825 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Wien
Weitere Zeugen gesucht
Missbrauch durch Lokführer: Schon 13 Opfer bekannt
Ex-ÖVP-Parteiobmann
Manfred Juraczka verlässt Wiener Landtag
Krone Plus Logo
Idee vom Bürgermeister
Wien will jetzt eigene Tarife nur für Einheimische
Besser daheim lassen
Christkindlmarkt als Belastungsprobe für Hunde
Start verzögert
Neues Top-Hotel darf wohl endlich bald aufsperren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf