Missbrauch durch Lokführer: Schon 13 Opfer bekannt

Bisher 13 Opfer bekannt

Bei der Polizei entstand offenbar der Verdacht, dass nicht nur eine Person von den Übergriffen betroffen gewesen sein könnte – dieser Verdacht bestätigte sich. Bisher haben sich 13 mutmaßliche Betroffene bei der Exekutive gemeldet. Die Einvernahmen der möglichen Opfer dürften nach neuesten Informationen noch ausstehen. Nach einem Aufruf am Wochenende nimmt die Wiener Polizei weiterhin Hinweise unter der Telefonnummer 01/31310-33800 entgegen.