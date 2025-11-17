Manfred Juraczka verlässt Wiener Landtag

Juraczka war zuletzt dritter Präsident des Wiener Landtags. Er trat bereits als Schüler der Jungen Volkspartei bei und war zunächst Bezirksobmann für Wien-Hernals. Als Student der Publizistik und Politikwissenschaften war der Wiener parlamentarischer Mitarbeiter. Von 2003 bis 2012 war Juraczka dann Bezirksparteiobmann der ÖVP Hernals, von 2007 bis 2010 auch stellvertretender Bezirksvorsteher. Im September 2011 wurde er als nicht amtsführender Stadtrat angelobt, von 2012 bis 2016 war der 56-Jährige Landesparteiobmann der ÖVP Wien.