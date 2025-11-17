Manfred Juraczka verlässt Wiener Landtag

Manfred Juraczka wird sich aus dem Wiener Landtag und Gemeinderat zurückziehen. Wie die Wiener ÖVP am Montag bekanntgab, schließe Juraczka „dieses Kapitel dankbar ab“ und schlage einen neuen Weg ein.
Juraczka war zuletzt dritter Präsident des Wiener Landtags. Er trat bereits als Schüler der Jungen Volkspartei bei und war zunächst Bezirksobmann für Wien-Hernals. Als Student der Publizistik und Politikwissenschaften war der Wiener parlamentarischer Mitarbeiter. Von 2003 bis 2012 war Juraczka dann Bezirksparteiobmann der ÖVP Hernals, von 2007 bis 2010 auch stellvertretender Bezirksvorsteher. Im September 2011 wurde er als nicht amtsführender Stadtrat angelobt, von 2012 bis 2016 war der 56-Jährige Landesparteiobmann der ÖVP Wien.
Neuer Job in der Privatwirtschaft
Der Politiker war immer wieder auch in der Privatwirtschaft tätig, etwa im Bereich Marketing und Sales. Heute leitet er das Fontana Resort in Oberwaltersdorf (Niederösterreich). Zudem wird er nun neben Dominic Weiss zweiter Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, wie diese am Montag in einer Aussendung mitteilte.
„Manfred Juraczka hat die Wiener Volkspartei über viele Jahre entscheidend geprägt. Sein Einsatz, seine Erfahrung und seine Verlässlichkeit verdienen höchsten Respekt. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste“, sagten Wiens Landesparteiobmann Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß.
Wie berichtet, hatte erst kürzlich mit Karl Mahrer ein weiterer ehemaliger ÖVP-Landeschef den Wiener Gemeinderat verlassen.
