Rottweiler war an der Leine, Besitzerin betrunken

Passant schlägt Hund mehrmals auf Schnauze

Ein Passant schlug dem Hund mehrmals auf die Schnauze, damit dieser von dem schwer verletzten Kind ablässt. Das tat das Tier dann auch, seine Besitzerin band ihn dann mit der Leine an einen Baum. „Das Kind wurde mit einer circa zehn Zentimeter großen Wunde am Hinterkopf ins Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem lebensgefährlichen Zustand“, so Steirer. Die Tierrettung habe den Hund in weiterer Folge in ein Tierquartier gebracht. Was weiter mit ihm passiert, muss die zuständige Behörde klären. Die Besitzerin wurde angezeigt.