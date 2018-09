Urheberrecht: Wikipedia ruft Nutzer zu Protest auf

„Ende offener Plattformen“

Auch Mozilla warnte am Dienstag nochmals vor der umstrittenen Reform. „Dieser verhängnisvolle Vorschlag würde ein Ende offener Plattformen bedeuten, auf denen kreative Inhalte entstehen“, teilte der Betreiber des Browsers Firefox mit. Vor allem würde die Dominanz einer kleinen Gruppe von bereits mächtigen Tech-Konzernen nur noch weiter gefestigt werden, so Mozilla-Rechstexpertin Raegan MacDonald in einem Blog-Beitrag.