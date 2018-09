„Twitter-Killer“ wegen 9-fachen Mordes angeklagt

Beamte hatten vergangenen Oktober, am Morgen von Halloween, Shiraishis Wohnung in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer 23-jährigen Frau durchsucht - und dabei eine grausige Entdeckung gemacht: Sie fanden neun verstümmelte Leichen und 240 Knochenteile, die in Kühl- und Werkzeugboxen versteckt und mit Katzenstreu bedeckt waren. Die Opfer waren zwischen 15 und 26 Jahre alt, acht von ihnen waren weiblich. Laut Polizei hatten sich die 23-Jährige und Shiraishi im Internet ausgetauscht, nachdem die Frau in sozialen Medien geschrieben haben soll, sie suche nach jemandem, der mit ihr Selbstmord begehe.