Wiener Forscher machen Roboter zum Faden-Künstler

Suche nach dem besten Weg

Die mathematische Herausforderung bestand darin, aus dieser unüberschaubaren Zahl an Möglichkeiten jenen Weg herauszufinden, der das gewünschte Bild möglichst gut wiedergibt. Solche Methoden würden in Zukunft auch in der digitalen Fabrikation eine wichtige Rolle spielen, betont Musialski. Dass ihre mathematische Lösung die Herausforderung schafft, haben die Wissenschaftler unter anderem mit der Faden-Reproduktion des berühmten Bildes von Albert Einstein mit herausgestreckter Zunge demonstriert.