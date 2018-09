Diese BMW R 1200 GS fährt autonom - ohne Fahrer!

Am Rande bemerkt: Tatsächlich ist eine alte Weisheit, dass das Motorrad den Fahrer nicht braucht, um stabil zu fahren. Den Beweis dafür findet man unter anderem auf YouTube, in Videos von Motorrädern, die aufrecht weiterfahren, obwohl der Fahrer gestürzt ist. Die Kreiselkräfte der Räder sind ein starker Stabilisator. Daher lernt man idealerweise rechtzeitig, sich nicht am Lenker festzuhalten, sondern das Bike „arbeiten“ zu lassen.