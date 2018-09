Schuss löst sich aus Polizeiwaffe: Zwei Verletzte

Seit 2002 tourt der Euro-Bus durch Österreich und ermöglicht Interessierten unter anderem den kostenlosen Umtausch von Schillingen in Euro-Scheine. Bei seinem Halt im Stadtgebiet von Wieselburg am Donnerstag kam es am frühen Abend gegen 18.45 Uhr zu dem folgenschweren Zwischenfall, wie am Freitagvormittag bekannt wurde.