Dritter Toter in nur 48 Stunden auf Tirols Bergen

Opfer im Zillertal und in Rettenschöss

Der 59-Jährige ist damit der dritte Tote auf Tirols Bergen innerhalb von nur 48 Stunden. Am Montag war - ebenfalls im Zillertal - ein Deutscher (52) auf dem Weg zur Kasseler Hütte am Aschaffenburger Höhenweg ausgerutscht und 120 Meter in den Tod gestürzt. In der Nacht auf Dienstag stürzte ein weiterer deutscher Wanderer (61) in Rettenschöss im Bezirk Kufstein am Retourweg von der Burgeralm in die Tiefe. Erst nach stundenlanger, groß angelegter Suchaktion wurde der Mann aufgefunden. Für beide Alpinisten kam jede Hilfe zu spät.