Danach haben unsere Kids den Sommer im Web gesucht

Was hat Kinder und Jugendliche diesen Sommer online am meisten interessiert? Der Sicherheitsanbieter Kaspersky hat es wissen wollen und anonymisiert in 14 Website-Kategorien untersucht, nach welchen Begriffen die Kids von Juni bis Mitte August dieses Jahres am häufigsten gesucht haben. Von den Ergebnissen dürften die Eltern nur mäßig begeistert sein.