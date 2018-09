Rache! Rumäne (45) ging mit Messer auf Tiroler los

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Dienstag ein Streit in einem Innsbrucker Lokal! Ein 40-jähriger Tiroler wollte laut Polizei zunächst einen aggressiven Rumänen beruhigen. Nachdem sich dieser offenbar in seinem Stolz verletzt gefühlt hatte, zückte sein Begleiter - ein 45-jähriger Landsmann - ein Messer und ging mit diesem auf den Einheimischen los!