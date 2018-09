Kanzler Sebastian Kurz im Talk mit Katia Wagner

Harten Fragen stellt sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heute um 19.15 Uhr im krone.at-Sommergespräch mit Katia Wagner: Zum Abschluss der Sommer-TV-Talks will die krone.at-Moderatorin und -Kolumnistin vom Regierungschef wissen, wie sehr manche Vorfälle in jüngster Vergangenheit die Stimmung in der Koalition mit der FPÖ belastet haben, wie die Vorschläge der Bundesregierung zur Asylpolitik tatsächlich konkret umgesetzt werden können und wie seine politischen Pläne für die nächsten Monate aussehen.