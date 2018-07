„Sicher keine Sangria mit SPÖ-Chef Kern auf Ibiza“

Als „europafeindlich“, als Partei, die mit der ÖVP die Landeshauptleute entmachten will, die „zu wenig in der Asylpolitik erledigt“ und auch „mit Tierschutzgesetzen Antisemitismus fördert“: So wird die FPÖ aktuell kritisiert. Im krone.at-Sommergespräch interviewte dazu jetzt Katia Wagner Vizekanzler Heinz-Christian Strache vor seinem Urlaubsstart.