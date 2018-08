Kern: „Am Ende wird uns keine Mauer helfen“

Massive Zweifel an der Fußball-These

Apropos Arbeit: Kern schätzt, dass er selbst um die 70 Stunden pro Woche arbeitet. Allerdings freiwillig, wie er in Richtung Regierung bemerkt. Weiters würde er mit seinem Nachwuchs über den Berufswunsch „Politiker“ dann doch eindringlich diskutieren („vorher was G‘scheites lernen“), will Populismus nicht gänzlich verteufeln („kommt auf den Einzelfall an“) und kauft Sebastian Kurz seine angebliche doppelte Wiener Fußball-Fanschaft (Rapid UND Austria) nicht ab. „Wenn Sie Fußballfan wären, wüssten Sie, wie gelogen das ist …“ Alle Details im Video oben!