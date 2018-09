Strand und Abenteuer in Dalmatien

Denn hier in den schroffen dalmatinischen Schluchten rund um das ehemalige Piratennest Omiš taucht der friedfertige Apachen-Häuptling wie ein Phantom an den einstigen Drehorten auf. Verfilmt wurden die Karl-May-Bücher zwar bereits in den 1960er-Jahren im einstigen Jugoslawien. Doch bei einer Rafting-Tour vorbei an steilen Steinwänden und mystischen Höhlen, kurzum auf den Spuren Winnetous, wird der Mythos lebendig. „Von diesem Felsen aus sprang ein einheimischer Stuntman damals aus 35 Meter Höhe in den Fluss. Für ein kleines Honorar und eine Flasche Whisky“, erzählt Bootsführer Josip stolz von seinem Landsmann. Nach der Canyon-Tour heißt es für uns übermütige Bleichgesichter „raus aus den Neoprenanzügen und runter mit einem Schluck einheimischen Feuerwassers“, einem Stamperl Iozovaca. Jetzt gehört uns die Welt - oder zumindest der Wilde Westen Winnetous.