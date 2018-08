OLED-TVs, Kopfhörer, Kameras: Die Sony-Neuheiten

Neue Bravia-Fernseher

Traditionell stark aufgestellt ist Sony auch im Bereich Fernseher. In Berlin zeigt der Hersteller die neuen Geräte der AF9- (OLED) und ZF9- (LCD), die ab sofort in den Größen 55 und 65 Zoll bzw. 65 und 75 Zoll vorbestellt werden können und ab Oktober erhältlich sein sollen. Die Einstiegspreise liegen bei rund 3500 Euro, das OLED-Spitzenmodell schlägt mit rund 4500 Euro, der größte LCD mit 6500 Euro zu Buche. Beide Serien verfügen über den neuen Bildprozessor X1 Ultimate, der doppelt so leistungsstark sein soll wie die Modelle in den übrigen Highend-Fernsehern von Sony. Die AF9-Serie verspricht dank „Pixel Contrast Booster“ besonders satte Schwarzwerte und einen großen Dynamikumfang.