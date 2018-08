Vernetzte Betrügereien im öffentlichen Wlan

Vor dem Abflug am Gate noch rasch die E-Mails checken oder ein nettes Selfie vom Strand an die Verwandten in der Heimat schicken - dank internetfähiger Mobilgeräte passiert das heutzutage quasi im Handumdrehen. Und noch dazu meist ohne nur einen einzigen Cent dafür zu bezahlen! Denn auch wenn die Roaming-Gebühren - zumindest im EU-Ausland - weggefallen sind, greifen nach wie vor viele Handy- und Tablet-Nutzer auf das „gute alte“ Wlan zurück. Bei der Auswahl sollte man aber stets auf der Hut sein - vor allem wenn das Netz öffentlich ist.