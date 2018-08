Tiroler Auswanderer bezog Rente für tote Mutter

„Hetze unterlassen“

Der Auswanderer schrieb sinngemäß auch, dass man die Hetze gegen seine kranke Mutter (die zu diesem Zeitpunkt schon tot war!) unterlassen und sie in ihrer letzten Lebensphase endlich in Ruhe lassen solle. Der vorgeworfene schwere Betrug bzw. die Unterschlagung besteht laut Anklage darin, dass der Wahl-Australier von der heimischen Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 158.620 Euro zu unrecht kassiert haben soll. Zudem 25.460 Euro von einer Schweizer Rentenversicherung sowie 80.220 Euro von einer deutschen. Um den Tod der Mutter am 26. Juni 2005 zu vertuschen, sollen falsche so genannte Lebensbescheinigungen nach Europa übermittelt worden sein. Das Geld floss auf ein Konto der längst Verstorbenen, bei dem auch der Angeklagte verfügungsberechtigt war.