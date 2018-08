Grüße vom Winter: Kälteste August-Nacht seit 1998

Auf Bergen kehrte der Winter ein

Erste Grüße vom Winter samt Schnee gab es am Wochenende auf Tirols Bergen. Wie berichtet, kamen auf den Gletschern teils 30 Zentimeter zusammen. Niedrigere Berge, wie etwa die Nordkette oder der Patscherkofel, wurden „angezuckert“. In die Tallagen wagte sich „Frau Holle“ noch nicht vor. Die letzten August-Wintereinbrüche mit einer Schneedecke unterhalb von 1400 Meter Seehöhe gab es in Tirol am 31. August 2010 (3 cm in Hochfilzen) und von 29. bis 30. August 1995 (4-7 cm Neuschnee unter anderem in Nauders).