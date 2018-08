Bürgerprotest gegen ÖBB-Pläne nimmt Fahrt auf

Nächster Auftritt beim Zellerfest am Samstag

Mit im Boot ist weiters auch die schon seit einigen Jahren bestehende, engagierte Initiative „Kampf dem Lärm in Langkampfen.“ Nächster größerer Auftritt der Initiative ist beim Fest im Stadtteil Zell am kommenden Samstag. „Dort haben wir ab Mittag einen Infostand. Als musikalische Untermalung ist geplant, dass alle vier Minuten ein lautstarker Zug durchbraust, um so zu demonstrieren, was auf die Bürger zurollt“, verrät Votteler. Auch Kufsteins Bürgermeister Krumschnabel hat bereits sein Kommen (16.30 Uhr) zugesagt.