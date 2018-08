Drogen im Häfen: Jugend auf trauriger „Aufholjagd“

Erst am Mittwoch wurden erneut drei Jugendliche positiv auf Drogen getestet. Laut Anstalts-Pressesprecher seien Drogen zwar immer ein Problem. In der Justizanstalt Graz-Jakomini belaufe sich das Ganze aber auf ein normales Ausmaß. Gewerkschafter Mario Raudner sieht das anders: „Ich bin nicht sicher, ob der Anstaltsleitung bewusst ist, dass wir uns in einem Gefängnis befinden, wo Inhaftierte nur auf solche Päckchen warten!“