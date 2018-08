„Torchlight Frontiers“: Bunte Dungeon-Schnetzelei

Der Publisher Perfect World hat auf der Spielemesse Gamescom in Köln einen neuen Teil der „Torchlight“-Reihe angekündigt. In bester „Diablo“-Manier bläst man in „Torchlight Frontiers“ wieder zur Monsterjagd in allerlei Dungeons und Fantasy-Gebieten, wobei es hier aber deutlich bunter zugeht als im Genre-Primus aus dem Hause Blizzard. Noch steht „Torchlight Frontiers“ noch am Anfang seiner Entwicklung, ein Erscheinungstermin wurde noch nicht verraten.