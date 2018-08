Nur Flüchtlingskinder durften in Italien an Land

EU lädt am Freitag zu Krisentreffen

Um im Streit um die Diciotti zu vermitteln, hat die EU-Kommission Spitzenbeamte von zwölf EU-Staaten am Freitag zu einem Krisentreffen eingeladen. Auch die österreichische EU-Ratspräsidentschaft wird an dem Treffen in Brüssel teilnehmen.