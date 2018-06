EU an Italien und Malta: „Lasst Menschen an Land“

Harter Streit zwischen Italien und Malta um das Flüchtlingsschiff Aquarius: Keines der beiden Länder will das Schiff mit 629 Migranten an Bord aufnehmen. Das Rettungsschiff, auf dem auch 123 nicht begleitete Minderjährige, elf Kinder und sieben schwangere Frauen sowie Helfer ausharren, befindet sich derzeit 35 Seemeilen von Sizilien und 27 Seemeilen von Malta entfernt. Malta fühlt sich nicht zuständig und spielt den Ball an Italien weiter, das jedoch ebenfalls Härte zeigen will und die Aufnahme verweigert. „Italien sagt jetzt nicht mehr ,Ja‘ und folgt. Diesmal sagen wir ,Nein‘“, erklärte Innenminister Matteo Salvini am Montag. Mittlerweile appellierte auch das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR an Italien und Malta, in dem Streit zuerst an die Menschen zu denken und die Flüchtlinge möglichst schnell aufzunehmen. Ebenso forderte die EU-Kommission Italien und Malta auf, sich um die Migranten zu kümmern.