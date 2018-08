Mutter verabreichte kranker Tochter Drogen-Kur

Die Pflanzen baute sie im Garten an, daraus stellte sie Tinkturen und Salben her. Den „Stoff“ versperrte sie in einem Kühlschrank samt Vorhängeschloss. „Warum das Vorhängeschloss?“, will Richterin Barbara Schwarz wissen. Damit der drogenabhängige Sohn nicht an „das Zeug“ komme. Er dürfte aber doch etwas „gefladert“ haben. Durch ihn kam die Sache nämlich ins Rollen: Ein Abnehmer hatte der Polizei diesbezüglich Informationen weitergegeben.