Über 300 km/h: Video entlarvt Highway-Raser-Kid

In dem Ausschnitt oben ist zu sehen, wie der 22-Jährige 198 mph, also umgerechnet mehr als 318 km/h auf dem Tacho herzeigt - und das auf einem Highway im US-Bundesstaat North Carolina, auf dem das Limit bei 70 mph (112 km/h) liegt. Macht eine Überschreitung um mehr als 200 km/h und ein Tempo, das fast dreimal so hoch liegt wie das erlaubte.