Schüsse in Wien: Tatverdächtiger (17) gefasst

Der Vorfall spielte sich in am 1. Mai am helllichten Tag ab. Laut Polizei hatte der Verdächtige dem 33-Jährigen die Faustfeuerwaffe nach einer heftigen Schlägerei entzogen und dann abgedrückt. Kurz darauf ergriff er die Flucht. Der 33-Jährige wurde nach der Schussattacke schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.