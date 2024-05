Frank Stronach: „Arbeit ist für mich wie Sport“

In der Früh ist er schon die täglichen Längen im Pool seiner Villa geschwommen. Nun sitzt er in seinem Büro in einem Backsteinhaus im kanadischen Aurora. Trotz seiner bald 92 zeigt Selfmade-Milliardär Frank Stronach keine Ermüdungserscheinungen. Frohgelaunt doziert er: „Arbeit ist für mich wie Sport. Sie macht mir Freude und hält mich fit. Ich bin auch sehr begnadet, dass ich gesund bin und noch einen guten Geist hab.“