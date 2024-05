Schauspieler Heinz Hoenig ist aus dem Koma erwacht

„Du bist für mich die schönste Frau“

Er reagiere aber bereits auf die Worte seiner Frau, erklärte Annika weiter, die verriet, dass sie in der Früh am Bett ihres Ehemannes gewacht und mit ihm auch gesprochen habe. „Er nickt und hat die Augen auf. Ich habe zu ihm gesagt: ,Es tut mir leid, Heinz, dass ich so furchtbar aussehe.‘ Da hat er gelacht und mich angestrahlt und langsam gesagt: ,Du bist für mich die schönste Frau auf der ganzen Welt.‘“