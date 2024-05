Immer mehr im Land können sich Leben nicht leisten

Die sogenannten Erstkontakte nahmen im Vergleich zum Vorjahr 2022 um 17 Prozent zu, wie der „Schuldenreport 2024“ zeigt. Insgesamt haben 2023 hierzulande 21.600 Menschen erstmals das Angebot einer Schuldenberatungsstelle in Anspruch genommen. „Österreichweit ist das der Höchstwert in den letzten zwölf Jahren und es gibt einzelne Bundesländer, wo das sogar ein Allzeithoch ist“, erklärte der Geschäftsführer der Dachorganisation ASB Schuldnerberatungen, Clemens Mitterlehner, am Montag auf einer Pressekonferenz.